Москва, 6 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Готов предварительный список российских космонавтов, которые пройдут обучение по эксплуатации кораблей Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов Роскосмоса и NASA. Об этом сообщил заместитель начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Владимир Дубинин 6 ноября «Интерфаксу».

NASA МКС

"Кандидаты уже предварительно обсуждены, но поскольку даты ещё нет, поэтому не хотелось бы заранее об этом говорить», — рассказал замначальника ЦПК.

В 2011 году в США свернули программу «Спейс шаттл», поэтому доставка членов экипажа на Международную космическую станцию проводилась только российскими кораблями серии «Союз». В 2020 году в США начали использовать новые корабли Crew Dragon, разработанные компанией SpaceX.

После этого Россия и США приступили к обсуждению программы «перекрёстных полётов», то есть обмена местами на пилотируемых кораблях. Ожидается, что первый полёт российских космонавтов на корабле Crew Dragon состоится не ранее осени 2022 года.