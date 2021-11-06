Нью-Йорк, США, 6 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Военная активность Российской Федерации в Крыму совершенно не превышает ее оборонительных потребностей, более того, эта активность работает на стабилизацию ситуации в регионе. Об этом сегодня, 6 ноября, заявил журналистам заместитель главы российской делегации в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Андрей Белоусов.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД РФ

Дипломат рассказал, что на заседаниях в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, которые проходили в октябре-ноябре, Москву пытались в очередной раз обвинить в «агрессии и оккупации» — с одной стороны Украины, с другой стороны — Грузии.

«Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности», — рассказал Белоусов.

Он подчеркнул, что российская сторона считает эти обвинения совершенно беспочвенными. Военное присутствие России на полуострове Крым совершенно легитимно, ведь Крым — это часть России. Любая военная деятельность в Крыму — это внутреннее дело России. При этом Москва в этой деятельности руководствуется принципом оборонной достаточности.

Более того, военная активность России в Крыму и в прилегающих акваториях Черного и Азовского морей — это фактор стабильности в регионе, так как ни Грузия, ни Украина не могут преодолеть свои закостенелости в оценках того, что произошло в августе 2008 года, что произошло в Крыму в 2014 году и что до сих пор происходит в Донбассе.