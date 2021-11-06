Иркутск, 6 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Холода, пришедшие в Иркутскую область, значительно осложнили пожароопасную обстановку. Как сообщает сегодня, 6 ноября, территориальное ГУ МЧС РФ, только за прошедшие сутки, 5 ноября, в регионе произошло 23 пожара.

12019 Пожар

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«Чаще всего пожары регистрируются в надворных постройках, в жилых домах и садоводствах. За сутки погиб один человек в селе Никольск Иркутского района, травмированы два человека на пожарах в городе Иркутске и в городе Братске. Пожары с гибелью людей происходят ежедневно», — пояснили спасатели.

Известно, что всего с начала года в Приангарье произошло 5280 пожаров. В ноябре продолжается тенденция увеличения числа пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала месяца в зарегистрировано 98 пожаров, что на 16 случаев больше по сравнению с этим же периодом ноября 2020 года. На пожарах в ноябре погибли три человека, в том числе — ребёнок. Неблагоприятная статистика наблюдается по всем показателям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усть-Илимске вечером, 2 октября, произошёл серьезный пожар, спасены 23 человека, ещё 36 человек эвакуированы.

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