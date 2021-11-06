Курган, , 13:09 — REGNUM В Курганской области за сутки подтверждено 216 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 70 зафиксировано в Кургане, сообщает 6 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Mos.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 216 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 6 ноября выявлено 40 222 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 6 ноября вылечились 33 414 человека, скончались 813 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).

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