Курган, 6 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 70 зафиксировано в Кургане, сообщает 6 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 216 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 6 ноября выявлено 40 222 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 6 ноября вылечились 33 414 человека, скончались 813 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).