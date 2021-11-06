Тула, , 13:06 — REGNUM Пассажир поезда «Москва — Адлер» открыл стрельбу на вокзале в Туле, он выстрелил в полицейского и сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону 6 ноября.

Автомобиль СКР Http://yaroslavl.sledcom.ru

Как сообщается, в ночь на 6 ноября мужчина, 1977 г.р., пассажир поезда «Москва-Адлер», совершил в вагоне «противоправные действия». Состав остановили на станции в Туле. Когда сотрудники полиции попытались задержать нарушителя, тот выстрелил в полицейского из травматического оружия, а также выстрелил в сотрудника СОБРа управления Росгвардии. Оба получили ранения, сообщили СМИ. Пассажиры при инциденте не пострадали.

СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).