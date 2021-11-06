Кызыл, 6 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Школьников в Туве не планируют ограничивать в допуске на занятия на основании антиковидных паспортов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, пользователи соцсетей неверно растолковали инициативу властей.

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По словам зампреда правительства Александра Брокерта, этот вопрос был поднят в связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди детей. Кроме того, выросло число тяжёлых случаев заболевания среди несовершеннолетних. В связи с этим было предложено включить в дневник здоровья ученика данных о вакцинации членов семьи.

Министр образования республики Алексей Храмцов добавио, что мера рассматривается лишь в рамках сбора информации санитарно-эпидемиологическом окружении школьников. Отмечается также, что дискуссия была поднята из-за недостаточности информации о вакцинации родителей школьников.

«Никаких ограничений к допуску занятий детей нет и не будет. К занятиям допускаются все дети независимо от того, прошли вакцинацию родственники или нет. Этот вопрос даже не обсуждается», — подчеркнул он.