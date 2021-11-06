Хьюстон, США, , 12:53 — REGNUM Жертвами давки на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне (штат Техас) стали не менее восьми человек, заявил 6 ноября начальник пожарной охраны Хьюстона Самуэль Пенья. Об этом сообщает агентство Reuters.

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

Трагический инцидент произошёл в ночь открытия фестиваля с 5 на 6 ноября. В ходе выступления музыканта Трэвиса Скотта возникла давка, приведшая к гибели нескольких человек.

В местные больницы доставлено 11 человек с остановкой сердца, восемь из них скончались. Ещё несколько сотен человек получили порезы, синяки и другие травмы. На фестивале присутствовало около 50 тысяч зрителей.

Начальник пожарной охраны Хьюстона рассказал, что давка возникла, когда толпа начала стягиваться к краю сцены. Организаторы фестиваля остановили концерт, обстоятельства трагедии изучаются.