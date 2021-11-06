Тюмень, , 12:47 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 348 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее в регионе был зафиксировано 345 случаев заражения.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 ноября коронавирусом заразились 72 838 человек, выздоровели 59 038 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 6 ноября в регионе скончался 2431 пациент с COVID-19 (на восемь человек больше, чем днём ранее).

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