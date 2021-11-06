Барнаул, 6 ноября 2021, 12:46 — REGNUM Здравоохранение Алтайского края понесло очередную тяжелую утрату: на 59-м году жизни умер бывший главный врач Алтайской больницы скорой помощи Владислав Бомбизо. Об этом 6 ноября сообщает минздрав региона.

Ушел из жизни бывший главный врач алтайской больницы скорой медицинской помощи Владислав Бомбизо
Ушел из жизни бывший главный врач алтайской больницы скорой медицинской помощи Владислав Бомбизо
Минздрав Алтайского края

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Причины смерти не раскрываются. Известно, что смерть наступила 5 ноября 2021 г.

«Врач хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, главный хирург Алтайского края, председатель аттестационной комиссии по хирургии. Человек, которому было всегда интересно развитие и что-то новое, трудно было застать его сидящим без дела. Автор многочисленных научных статей, активный участник международных и российских конференций и съездов, преподаватель АГМУ, практикующий хирург, лыжник — список интересов Владислава Аркадьевича можно продолжать бесконечно», — говорится, в частности, в некрологе.

Напомним, больницу скорой медицинской помощи Владислав Бомбизо покинул осенью 2020 года после возникшей там вспышки коронавируса. Как тогда было сказано — по собственному желанию. Но в Алтайском крае ещё не забыли, как поступают чиновники с практикующими хирургами: когда они становятся не нужны, их сокращают, предлагая вакантные должности, в перечне которых есть даже уборщики, но не хирургии.

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«Наш двигатель работает беспрестанно, несмотря ни на какие окружающие события. И готов работать всегда, включатся сразу же — усилением по персоналу, по службам и другим ресурсам больницы — в случае какой-то чрезвычайной ситуации», — отмечал в Бомбизо в интервью ИА REGNUM 8 марта 2018 года. Редакция приносит соболезнования родным и коллегам покойного.

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Известно, что прощание с ним состоится 8 ноября в ритуальном зале на Аносова, 8 в Барнауле.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2020 года ушел из жизни заведующий травматологическим отделением краевой больницы скорой помощи Игорь Деев, у которого ранее был подтверждён SARS-CoV-2.На момент смерти ему было 66 лет.

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