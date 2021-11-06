Горно-Алтайск, , 12:40 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявлено 15 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Чемальского (+7), Турочакского (+5), Майминского (+4) и других районов.

Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии, таким образом, достигло 23 287. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 21 022 человека, в том числе 14 за последние сутки.