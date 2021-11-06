Шэньчжэнь, Китай, , 12:28 — REGNUM Китайская компания Honor открыла новый завод по производству смартфонов и других мобильных устройств в Шэньчжэне. Об этом сообщает портал GSM Arena.

Смартфон Honor (сс) Maurizio Pesce Follow

Новая производственная площадка позволит выпускать более двух готовых устройств в минуту. Завод также отличается высоким уровнем автоматизации — на производственной линии в автоматическом режиме выполняется три четверти операций.

«Мы с гордостью объявляем об открытии нашего нового производственного предприятия… Мы продолжаем наш путь к тому, чтобы стать ведущим мировым технологическим брендом», — заявил генеральный директор Honor Джордж Чжао.

Завод в Шэньчжэне стал первым предприятием Honor, запущенным после отделения компании от китайского гиганта Huawei. Первоначально Honor был создан как подразделение Huawei, ориентированное на выпуск более доступных моделей смартфонов и других электронных устройств.

Под давлением санкций правительства США компания Huawei была вынуждена продать подразделение Honor консорциуму из 30 компаний. Это позволило Honor вновь получить доступ к американскому программному и аппаратному обеспечению.

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