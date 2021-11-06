Омский район, Омская область, 6 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Омской области против местной жительницы возбудили административное дело за неповиновение законному требованию полицейского. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону 6 ноября, инцидент произошёл на трассе Омск — Русская поляна.

Илья Борило ИА Красная Весна ДПС

Инспектора ДПС днём остановили автомобиль Nissan Juke, за рулём которого находилась 38-летняя женщина. Водитель рассказала, что забыла водительские права и свидетельство о регистрации машины дома. В связи с этим нарушительницу отстранили от управления автомобилем.

«В ходе погрузки иномарки на эвакуатор женщина стала препятствовать этому и причинила телесные повреждения одному из инспекторов ДПС. Позже медики диагностировали у него закрытый перелом пальца руки», — отметили в ведомстве.

Материал проверки также направлен в СКР для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела за «применение насилия в отношении представителя власти».