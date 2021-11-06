Тюмень, , 12:10 — REGNUM Жителям Тюменской области специалисты рекомендуют не трогать лесных обитателей — ежей, лис, енотовидных собак. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный Госохотдепартаменте.

Ёж

Лесные обитатели в поисках еды нередко выходят на дачные участки и к сельским домам. Если лис и енотовидных собак люди ещё опасаются, то миловидных ежей готовы взять на руки и взрослые, и дети. Меж тем ежи являются разносчиками такого смертельного заболевания, как бешенство.

«Нельзя позволять играть с дикими зверями и своим питомцам — собакам и кошкам», — сообщил начальник городской станции по борьбе с болезнями животных Андрей Трапезников.

В Госохотдепартаменте Тюменской области и вовсе рекомендуют при виде лесного животного звонить в полицию, где сотрудники разберутся, каким службам сообщить о происшествии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года бешеный ёж напал на жителя Оренбургской области. В посёлке, где это произошло, ввели карантин.

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