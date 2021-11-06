Екатеринбург, 6 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на одной из промышленных площадок взорвался газовый баллон. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

(сс) Marra Sherrier Газовый баллон

Инцидент произошёл на улице Академика Вонсовского. Сообщение о произошедшем поступило пожарным в 13:24 по местному времени. Баллон находился в одном из ангаров. В результате взрыва загорелись резиновые покрышки.

Площадь пожара достигла 100 кв. метров. Пострадавших нет.