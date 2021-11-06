Владивосток, 6 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия XVIII Международного джазового фестиваля прошла в Приморской краевой филармонии 5 ноября. Об этом сообщила и. о. директора филармонии Виктория Кочеткова агентству ТАСС.

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Международный джазовый фестиваль во Владивостоке проходит с 5 по 14 ноября. На открытии фестиваля выступили вокалист из США Стивен Митчелл и квартет Ильи Лушникова из Владивостока.

Фестиваль проводится с соблюдением действующих в регионе эпидемиологических требований. Зрителям фестиваля необходимо предъявлять QR-код, наполняемость зала филармонии не превышает 50%.

«Открытие состоялось, все мероприятия фестиваля пройдут без переносов», — подчеркнула Кочеткова.

Международный джазовый фестиваль во Владивостоке проводится с 2003 года. В фестивале принимают участие как звёзды мирового масштаба, так и представители дальневосточного джаза.