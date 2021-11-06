Асбест, Свердловская область, 6 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. На Урале поймали гражданина, устроившего стрельбу возле одной из больниц Асбеста. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Города-россия.рф Асбест, Свердловская область

Задержали его 5 ноября. Гражданин сознался в содеянном и написал явку с повинной.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла 2 ноября. Гражданин обстрелял машину врача и здание больницы.