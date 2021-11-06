Барнаул, 6 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Алтайском крае непогода стала причиной сразу нескольких ДТП. Как сообщает 6 ноября пресс-служба территориального ГУ МЧС РФ, все они произошли недалеко от Барнаула на повороте в сторону села Фирсово в Первомайском районе. Их спровоцировала метель.

МЧС РФ ДТП в Алтайском крае

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«На данный момент движение осуществляется по одной полосе, транспорт продолжит следование своим ходом после завершения работы сотрудниками ГИБДД», — пояснили спасатели.

Они также напомнили, что снегопад и снежный накат на дороге приводят к осложнению обстановки на дорогах, особенно загородных. В сложившихся погодных условиях особенно велик риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

МЧС РФ ДТП в Алтайском крае

Как сообщалоИА REGNUM, жителей Алтайского края, где сейчас по-зимнему холодно, обнадёжили грядущим потеплением. Вместе с ним в регион пришли снегопады и метели.

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