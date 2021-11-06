Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге лабораторным путем подтвердили 3138 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, это на 225 случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Об этом сообщили 6 ноября в федеральном оперштабе.

Пациент выходит из машины скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге составила 86 новых случаев, это всего на три летальных исхода меньше, чем сутками ранее. В то же время суточная выписка по выздоровлению показала значительный рост: за 5 ноября выписаны 3300 человек, это на 1660 человек больше, чем за предыдущий день.

Нарастающим итогом в Петербурге подтверждено с начала пандемии 727 911 случаев коронавируса, выздоровел 658 621 человек, скончались от ковида 24 384 человека.

Напомним, власти Петербурга отказались от продления нерабочей недели, и с 8 ноября предприятия и организации возобновят работу с учетом других действующих ограничений.

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