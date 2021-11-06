Киров, Калужская область, , 12:07 — REGNUM В центральной межрайонной больнице №1 калужского города Киров, обслуживающей Кировский, Спас-Деменский, Барятинский и Куйбышевский районы, в экстренном порядке из-за ухудшения эпидемической обстановки, вызванной новой коронавирусной инфекцией, установили 40 коек для ковидных больных, сообщает в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав Шапши.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В калужской больнице скорой медицинской помощи под covid-больных отвели кабинеты и операционные. В медицинском учреждении всевозможные помещения перепрофилированы под ковидный стационар. Среди них: кабинеты врачей, отделение физиотерапии, гипсовый кабинет и две операционные. В калужской областной клинической больницы срочно перепрофилирован для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией корпус №3, где дополнительно установили 70 лечебных коек и сформированы врачебные бригады.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной по состоянию на 3 ноября в медицинских организациях области развернуто 2 тыс. 580 инфекционных коек для приема пациентов с COVID-19. Занято 2249 коек. В больницах были свободны 13% коек для ковочных больных.

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