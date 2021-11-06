Екатеринбург, 6 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Свердловской области 7 ноября сохранится непогода. Об этом сообщают синоптики.

Ветер

Ветер ожидается с порывами до 20 м/с. Также возможны гололёд и мокрый снег. Главное управление регионального главка МЧС рекомендует гражданам соблюдать в период непогоды соответствующие меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, такая погода сохраняется в Свердловской области с 5 ноября. Предыдущие первые дни последнего месяца осени были солнечными.