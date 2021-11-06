Москва, , 11:36 — REGNUM При ответственном отношении властей Еврейской автономной области к здравоохранению и тем, кто трудится на «скорой помощи», подобного ЧП не произошло бы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Скорая помощь Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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«Из автономии поступает множество жалоб на безобразный уровень медицинских услуг, на мизерные заплаты медперсонала и условия труда, а местные чиновники ездят по форумам и показывают красивые презентации, как у них все здорово в этой сфере. И вдруг такой конфуз!» — рассуждает Миронов.

Он опасается примерного наказания работников «скорой помощи».

«Я опасаюсь, что теперь возникнет соблазн примерно наказать «отказников». Но спрос в первую очередь должен быть с тех руководителей региона, кто не просчитал все последствия своих решений, не попытался поговорить с людьми и найти компромисс», — полагает парламентарий.

Ранее СМИ сообщили о том, что все 15 сотрудников скорой помощи города Облучье (ЕАО) написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться против коронавируса. Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль назвал недопустимым отказ медработников от оказания помощи больным в знак протеста.

Вскоре большинство сотрудников станции скорой помощи отозвали свои заявления об увольнении.

Известно также, что в ЕАО для решения проблемы прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов.

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