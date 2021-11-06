Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Бывший руководитель команды Tesla по разработке программного обеспечения для беспилотного управления автомобилями Кристофер Мур перешёл на работу в американскую компанию Apple. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой источники в отрасли.

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По данным издания, в Apple Мур также будет работать над программным обеспечением для автомобилей. Он войдёт в команду Стюарта Бауэрса — другого бывшего сотрудника Tesla. Бауэрс перешёл в Apple в 2019 году, до этого он руководил командой по разработке автопилота в Tesla.

Агентство отмечает, что наём Кристофера Мура свидетельствует об активизации усилий Apple в сфере технологий автономного вождения. Ранее компания наняла ещё несколько крупных специалистов в сфере автомобилестроения, включая бывшего главу компании по разработке беспилотных автомобилей Canoo Урлиха Кранца.

Apple не раскрывает свои планы по выходу на рынок электромобилей. По данным СМИ, работа над выпуском собственных автомобилей в рамках проекта Titan ведётся в Apple уже несколько лет.

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