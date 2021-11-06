Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Эффект от периода нерабочих дней, который заканчивается 7 ноября, можно будет оценить только через 7−14 дней после их окончания. Об этом заявила 6 ноября руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области — Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк.

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Напомним, с 8 ноября Ленинградская область возвращается к обычной рабочей неделе, с соблюдением введённых ранее эпидемических ограничений и требований по вакцинации.

«Ряд ранее принятых ограничений, в том числе, связанных с запретом на работу объектов досуга, развлечения, включая ночные клубы и дискотеки, проведение массовых мероприятий, изоляция лиц старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими патологиями, будут действовать», — напомнила Ольга Историк.

Для скорейшего возвращения к привычной жизни она призвала привиться от коронавируса и строго соблюдать меры личной профилактики при посещении общественных мест и транспорта.

«Носить и вовремя менять маски, стараться без необходимости не посещать места скопления людей, либо — выбирать время, когда нет скученности. И, конечно, необходимо одеваться по погоде, не переохлаждаться. При первых симптомах простуды обращаться к врачу», — добавила глава Роспотребнадзора по Ленобласти.

Добавим, за последние сутки в Ленобласти выявлено 398 новых случаев заражения коронавирусом, что на четыре случая меньше, чем в предыдущие сутки. Выписано по выздоровлению 352 человека (+6), скончались от COVID-19 четыре человека (на одного меньше, чем в предыдущие сутки).

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