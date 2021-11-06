Онгудайский район, Алтай, 6 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Онгудайском районе Республики Алтай произошёл пожар в административном здании на территории природного парка Уч-Энмек. Об этом 5 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Главное управление МЧС по Республике Алтай Пожар в природном парке на Алтае

В ликвидации возгорания принимали участие 17 человек, в том числе трое добровольных пожарных, было задействовано шесть пожарных машин. Из горящего здания спасатели вытащили газовый баллон.

«Площадь пожара 200 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — отметили в управлении.