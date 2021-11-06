Санкт-Петербург, 6 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Рестораторы Петербурга, несущие большие убытки из-за режима локдауна, когда они могут работать лишь навынос и на доставку, пожаловались в деловой прессе на массовое произвольное отключение их от сервиса «Яндекс. Еда». Это приводит к резкому сокращению доставки и падению и без того небольшой выручки. В ответ «Яндекс» упрекнул рестораторов в недобросовестности и создании сайтов-клонов, которые он автоматически отключает.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс. Еда»

Как сообщает dp.ru, на произвол со стороны агрегатора пожаловались сразу несколько заведений общепита — как отдельные кафе и рестораны, так и представители небольшого сетевого бизнеса.

«Число таких случаев резко возросло на этой неделе, когда ресторанам и так крайне тяжело из-за ограничений в работе. Мне известно около 30 подобных отключений», — подтвердил «Деловому Петербургу» исполнительный директор «Союза малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков.

Отключение от сервиса «Яндекс. Еда» его владельцы объясняют «подозрительной активностью», связанной с заказами в попавшем под санкции ресторане, и желанием «обезопасить» конечных пользователей доставки. После чего рестораторам предлагают прислать видеозапись заведения внутри и снаружи, фотографию меню, а также документы от Роспотребнадзора, разрешающие деятельность. На повторное подключение уходит несколько дней, во время которых заведения несут финансовые потери.

«По мнению участников рынка, в периоды всплеска числа заказов, курьеров в городе может не хватать. В этой связи агрегаторы, возможно, «отсекают» те заведения, которые приносят им меньше выручки», — предположили в «ДП».

В самом «Яндексе» позже заявили, что рестораторы, мол, сами виноваты в происходящем, поскольку создают «несколько виртуальных ресторанов на платформе с идентичным меню, чтобы занять больше места в выдаче и привлечь внимание пользователей». На это реагирует алгоритм искусственного интеллекта и блокирует замеченную в «клонировании» точку общепита. В «Яндекс. Еде» утверждают, что в последние дни таких проблем практически нет, а число заказов в дни локдауна выросло в 2,5 раза.