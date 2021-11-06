Вашингтон, 6 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Кинокомпания Marvel Studios приостановила съёмки фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда» до 2022 года. Об этом сообщает журнал Variety.

Постер х/ф «Чёрная пантера», реж. Райан Куглер, США, 2018

В августе текущего года актриса Летишия Райт, исполняющая одну из главных ролей в продолжении «Чёрной пантеры», получила травму на съёмках в Бостоне. Первоначально ожидалось, что травма не повлияет на съёмочный процесс, однако позже студии пришлось остановить съёмки.

«Летишия с сентября восстанавливается в Лондоне после травмы, полученной на съёмках «Чёрной Пантеры 2», она с нетерпением ждёт возвращения к работе в начале 2022 года», — сообщили представители актрисы.

Премьера «Чёрной Пантеры 2» назначена на ноябрь 2022 года. Ранее планировалось, что фильм выйдет в июле.

Первая часть кинокомикса «Чёрная Пантера» вышла в прокат в 2018 году. Картина получила множество наград, включая три премии «Оскар» в категориях «Лучший дизайн костюмов», «Лучшая музыку» и «Лучшая работа художника-постановщика».