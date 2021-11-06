6 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов в стране.

Мирослава Романенко, , 11:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов в стране. Об этом 5 ноября украинский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками, — отметил он. — Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии».

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Новость обсудили в телеграм-канале «Первый независимый» и на YouTube-канале Klymenko Time. Многие указали на то, что если бы не украинские олигархи, то Зеленский не стал бы столь известным юмористом и неизвестно, кем бы он был сейчас. Иные также указали на то, что закон будет работать против неугодных власти бизнесменов (олигархов).

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да нигде бы он не был бы, если бы [украинский бизнесмен Дмитрий] Фирташ не пропихнул бы на [телеканал] «Интер»!!! А потом [украинский бизнесмен Игорь] Коломойский на «1+1»! Бизнес-проект «Квартал 95» профинансирован Коломойским!!! Был бы он никем… Если бы не олигархи!!! Вложенные деньги олигархов, конечно, он уже давно отработал!!! Это понятно! Вот только вопрос: сможет ли он… [против] Коломойского санкции ввести??? Если борьба с олигархатом — так по полной программе!!! А не очередная пыль в глаза народу!!!» — отреагировала Александра_ В.

«Пустышка, а не закон. Просто у неугодных олигархов смогут отжимать СМИ. Всё», — добавил Сергей С.

«Это он приговор подписал себе!..» — считает Саша.

«Ворон ворону глаз не выколет», — отреагировала Люда.

«Так уже ж нет их — олигархов! Медведчука ж изолировали уже!?» — с сарказмом задался вопросом Олег П.

«Да, как просто — подписал и всё, борьба с олигархами — это жёсткая кровавая борьба…» — отметила Таисия.

«Ну давай, с кондитера (Петра Порошенко. — М. Р.) и начинай!» — призвал Николай К.

«Как я понял, этот закон будет действителен исключительно против Медведчука, остальные олигархи не попадут под юрисдикцию этого закона», — считает Kotis Sarmat.

«Эх! Не то слово «заживем»!!! Это настоящая пэрэмога (победа. — М. Р.)!!! Зеленский, наконец, наложит на себя санкции!!! Вот он — настоящий гарант конституции и закона!!!» — не без сарказма добавил Николай А.

«Это чтобы на месте усидеть, не более. Трус», — отреагировал Sun Day.

«Потерял народ веру в человеческие качества Зеленского. Лжец», — подытожил Max.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом «досье Пандоры» — крупного расследования международного консорциума журналистов.

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