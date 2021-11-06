Иркутск, 6 ноября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 6 ноября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5656 человек, причём 27 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 125 305 человек (рекордные +541 за сутки). Такого не было за всю историю пандемии.

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Госпитализированы 5026 (-69 за сутки). Выздоровели 107 676 пациентов (+108 за сутки). Ещё 496 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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