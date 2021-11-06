Калуга, , 11:31 — REGNUM В Калуге до 10 лет лишения свободы грозит двум несовершеннолетним учащимся колледжа по обвинению в незаконном приобретении с целью сбыта наркотического средства, сообщили 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Наркотики Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, 28 июня правоохранителями была пресечена преступная деятельность двух подростков, пытавшихся сбыть наркотическое средство. В ходе личного досмотра задержанных у них изъяли наркотическое средство, которое они не успели сбыть, и мобильные телефоны. В мессенджере имелась переписка с руководителем организованной группы, который сообщил обвиняемым о месте хранения наркотического средства, откуда необходимо было его забрать и в последующем сбыть. Кроме того, в галерее мобильного телефона следствием обнаружены снимки участков местности с географическими координатами, куда обвиняемые заложили наркотическое средство с целью последующего сбыта. На указанных участках местности обнаружено и изъято наркотическое средство в количестве 15 свертков.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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