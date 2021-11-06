Облучье, Еврейская АО, 6 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В истории с увольнением сотрудников сотрудников скорой помощи города Облучье немалую роль сыграла усталость от работы, коротая могла спровоцировать профессиональное выгорание. Об этом, в частности, 6 ноября сообщил начальник департамента здравоохранения Еврейской автономной области Андрей Лебедев. Его слова цитирует портал правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Говоря о ситуации на станции скорой помощи в Облученском районе, он пояснил:

«Более полутора лет и вся система здравоохранения всей нашей страны, и в частности, Еврейской автономной области, ведет непримиримую борьбу с опаснейшим инфекционным заболеванием — новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Все силы системы здравоохранения региона направлены на стабилизацию состоянии в регионе и недопущение заболевания среди населения. Беспрецедентные меры с учётом финансовых возможностей нашего региона, кадрового потенциала системы здравоохранения, применяются сотрудниками всех медицинских служб».

Андрей Лебедев считает, что передовым звеном, которое стоит в авангарде борьбы с инфекции, является амбулаторно-поликлиническая служба и служба скорой медицинской помощи.

«Те специалисты, которые не знали ещё в начале 2020 года всей сложности и опасности ситуации, вступили в бой с этой заразой, подчас не имея достаточного количества средств индивидуальной защиты на первых этапах. Ни один из сотрудников не проявил слабости и не отступил. Сейчас, когда этиология и патогенез заболевания известны, постоянно совершенствуются методы диагностики, профилактики и лечения коронавирусной инфекции, у нас есть все силы и средства, возможности и желание победить болезнь», — подчеркнул чиновник.

По его словам, после каждой волны заболеваемости мы рассчитываем, что эта волна заключительная, последняя, что враг побежден.

«Но с каждым разом, учитывая сильнейшую контагиозность и приспособляемость вируса, он стремится нанести человечеству новый, все более мощный удар. Конечно, у медицинского персонала присутствуют элементы усталости — все мы люди, никуда от этого не деться, и может быть, отчасти профессионального выгорания. Но, повторюсь, у нас есть всё необходимое, чтобы победить этот вирус. У нас есть средство для профилактики новой коронавирусной инфекции — вакцины», — заявил Андрей Лебедев.

Он также подчеркнул, что за всю историю человечества у нас никогда не было более надежного оружия в борьбе с вирусами, чем вакцины.

«Доказано, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции снижает распространяемость заболевания, снижает риск осложнений в результате заболевания, снижает риск смерти. Но еще важно, что достижение коллективного иммунитета снижает нагрузку на всю систему здравоохранения — на наших врачей, средний и младший медицинский персонал», — отметил Андрей Лебедев.

По его оценке, в регионе в достаточном количестве имеется койко-места, лекарственные препараты для лечения пациентов и средства индивидуальной защиты для медицинских работников.

«Эффективные методы лечения и профилактики разработаны и используются в практике. На участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» расположенные Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. Без медицинской помощи не останется ни один пациент. Медицинским работникам, сейчас очень важна помощь со стороны населения, и помощь эта заключается в том, чтобы каждый житель региона сделал правильный выбор в отношении своего здоровья ‑ и сделал прививку», — заключил Андрей Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях большинство сотрудников скорой помощи города Облучье отказались прививаться от коронавируса и написали заявления на увольнение. Это восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад, остальные — уборщицы и водители, всего 26 человек. История вызвало широкий общественный резонанс.

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После состоявшейся накануне, 5 ноября, встречи с главврачом скорой помощи ЕАО Владиславов Коганом, зампредом правительства региона Валерем Жуковым, а также руководителем здравоохранения округа Андреем Лебедевым, вернулись все медики за исключением двух человек. Как сообщила пресс-секретарь губернатора региона Елена Мержиева, ни решили уволиться по другим причинам.

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