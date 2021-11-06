Москва, , 10:39 — REGNUM Специалисты Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) изготовили первые образцы спектрометра для миссии «Луна-26». Об этом сообщил заведующий отделом ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов ТАСС.

Обратная сторона Луны Lpi.usra.edu

Митрофанов объяснил, что для первых испытаний нового прибора используются натурно-массовые и тепловые опытные образцы. Он добавил, что эти образцы уже изготовлены и отправлены на предприятие. В ИКИ РАН начались испытания оптимальных режимов работы с технологическим образцом.

Спектрометр нейтронного и гамма-излучения будет использоваться для геологоразведки Луны. Новый прибор будет установлен на российском аппарате «Луна-26». Планируется, что этот космический аппарат будет выведен на окололунную орбиту в 2024 году.

«Луна-26» станет второй российской лунной миссией в постсоветский период. Запуск первой миссии к Луне («Луна-25») в современной российской истории запланирован на 2022 год.

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