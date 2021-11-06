Красноярск, , 10:37 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 719 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 135 501. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Канск и Минусинский район.

Из 719 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 160 (темп прироста 0,4%), в Канске — 42 (0,9%), в Назарово — 28 (1,1%), в Минусинске — 25 (0,4%), в Дивногорске — 20 (0,7%), в Лесосибирске — 17 (0,6%), в Сосновоборске — 17 (0,7%), в Норильске — 16 (0,2%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Минусинском — 26 (1,7%), Рыбинском — 22 (1,1%), Курагинском — 21 (0,8%), Тасеевском — 20 (2,8%), Шушенском — 19 (1,2%), Балахтинском — 18 (1,6%), Енисейском — 17 (1,0%) и Богучанском — 17 (0,6%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4235 человек, снято с наблюдения — 3553. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 47 411 (+682) человек.

За последние сутки в регионе проведено 5797 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 029 063.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 29 человек.

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