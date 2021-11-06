6 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

В Афганистане лучше договариваться с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чем вместо него иметь дело с более радикальными силами. Но в стране, где 40 лет шла война, устранить угрозы быстро не удастся.

Станислав Тарасов, , 15:49 — REGNUM Ситуация в Афганистане продолжает деградировать. После эвакуации иностранных войск из Кабула и падения проамериканского правительства в крупных городах продолжаются террористические акты. По данным The New York Times, «за считанные недели в результате взрывов смертников в Кабуле и других городах погибло не менее 90 человек, сотни получили ранения». Последний теракт состоялся в Кабуле, в результате чего погибло 23 человека, пострадали еще 50.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно прогнозам американских экспертов, «сезон терактов» в Афганистане будет продолжаться. Всего с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Кабул, в стране произошло уже почти 20 кровопролитных акций. Ситуация усугубляется следующими обстоятельствами. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведший на протяжении двадцати лет вооруженную борьбу с иностранными оккупантами, после прихода к власти столкнулся с проблемами управления страной, необходимостью обеспечивать не только безопасность и сохранность правопорядка и налаживанием нормальной жизни в стране. Но у него не хватает внутренней легитимности и фактора международного признания. Этим пытаются воспользоваться различные радикальные группировки, в частности, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые «изматывают терактами новое и неопытное правительство». И это только одна сторона проблемы: недавно афганские политики и представители прежнего руководства страны заявили о создании Высшего совета национального сопротивления (ВСНС) и призвали жителей готовиться к «трудному и долгосрочному сопротивлению внутренней тирании, иностранной агрессии и оккупации».

Терракт в Кабуле Скриншот с сайта araratnews.am

Инициаторами создания совета выступили политики, находящиеся за пределами страны: Атта Мохаммад Нур (был успешным губернатором Балха), Абдул Рашид Дустум (лидер узбекской общины) и Мохаммад Юнус Кануни (влиятельный афганский политик, является одним из лидеров партии «Джамиат-и-Ислами» / Исламское общество Афганистана). Кстати, именно накануне саммита «московского формата» о новой структуре было объявлено в Турции. Анкара давала понять США, России, Китаю, Ирану, Пакистану и Индии, что она тоже в игре и, если что, договариваться нужно и с ней. По мнению многих экспертов, «скорее всего, члены ВСНС будут сидеть в Стамбуле и дожидаться пока какие-то силы не сделают основную работу, чтобы потом въехать на их плечах во власть, как это уже было в начале 2000-х годов». Помимо этого, в конце сентября было объявлено о создании правительства в изгнании, которое возглавил Амруллах Салех, бывший вице-президентом страны. Это «правительство» опубликовало состоящую из 18 частей декларацию, сообщило, что «в ближайшее время создаст Высший государственный совет для ее реализации», и отметило, что поддерживает ВСНС, хотя тот ответил, что «никакого отношения к правительству Салеха не имеет».

Терракт в Афганистане 7News.kz

Обозначим одну важную особенность ситуации. Внутриафганский процесс развивается по своей логике. Если раньше были талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их противники, «Северный альянс», которые воевали между собой, то теперь на территории Афганистана действуют помимо «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще несколько группировок, политические силы и «центры». Парадокс, но «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует возрастающую террористическую активность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве одного из средств давления на мировое сообщество с целью своего международного признания. Кстати, этот тезис активно продвигают американцы, обвиняющие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отказе сотрудничать с ними в борьбе с ИГИЛ, «ведя войну только на своих условиях». Но является ли ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) серьезной угрозой для новой власти, пока неясно. Поэтому в задачу мирового сообщества входит организация поддержки тем силам в Афганистане, которые в состоянии предотвратить реализацию самого негативного сценария и обеспечить безопасность. На данный момент — это всё же «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на то, что Россия и Запад во многом с ним не согласны. Однако именно с этой силой и ведут переговоры главные внешние игроки.

В Дохе и. о. главы МИД Афганистана мулла Амир Хан Муттаки провел встречу с дипломатами из 14 стран, в том числе из Китая, Южной Кореи, Германии, Норвегии, Нидерландов и Японии. Сообщается, что стороны подтвердили существующие позиции: дипломаты призвали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдать принципы международного права, уважать права человека и искоренить терроризм. Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провело переговоры в Кабуле с туркменской делегацией, возглавляемой главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым. Он оказался четвертым министром иностранных дел, который побывал с визитом в Кабуле после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее там провели переговоры главы МИД Катара, Узбекистана и Пакистана. Помимо этого, в Тегеране состоялась вторая встреча глав МИД стран-соседей Афганистана — Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана; главы МИД России и Китая участвовали по видеосвязи.

Все понимают, что Афганистан «является страной взаимодействия и сотрудничества между различными группами, и всякий раз, когда это взаимодействие и сотрудничество игнорировались, мир, стабильность и спокойствие в Афганистане оказывались под угрозой». Но кто конкретно и как может предложить участникам внутриафганского процесса приемлемый для всех механизм сотрудничества, чтобы запустить мобилизационную работу по сбору ресурсов для финансовой, экономической и гуманитарной помощи афганцам? В стране, где 40 лет шла война, устранить быстро угрозы не удастся.