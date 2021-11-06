Кемерово, , 10:27 — REGNUM В Кемеровской области в октябре 2021 года органами внутренних дел разыскивались 374 без вести пропавших гражданина. 282 человека сотрудники полиции нашли живыми, семь — погибшими, поиски ещё 85 продолжаются. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Поиски 23.mchs.gov.ru

В ведомстве уточнили, что всего с начала 2021 года в розыске находились 4367 человек. 4098 найдены живыми, 140 — погибшими, поиски оставшихся 129 граждан продолжаются.

В полиции отметили, что многие поисковые мероприятия проходят с участием волонтеров и общественных организаций.