Облучье, , 10:24 — REGNUM История с увольнением сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО) в связи с отказом от вакцинации от COVID-19 обрела здравый смысл. Как сообщает 6 ноября телеграмм-канал «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Елену Мержиеву, они отозвали заявления об увольнении.

Вакцинация Mos.ru

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Это случилось после состоявшейся накануне, 5 ноября, встречи с главврачом скорой помощи ЕАО Владиславов Коганом, зампредом правительства региона Валерем Жуковым, а также руководителем здравоохранения округа Андреем Лебедевым.

На работу, со слов Мержиевой, вернулись все медики за исключением двух человек — они решили уволиться по другим причинам.

«Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая, и работа эта всегда очень напряженная, а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной.

Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание, поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали, и поговорили с сотрудниками станции скорой помощи о том, что вакцинация — это правильное решение не только с медицинской точки зрения, то есть чтобы самих себя защитить от осложнений и не рисковать неоправданно своей жизнью, но и с этической точки зрения медицинского работника, который борется с пандемией на передовой.

Мы надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено», — отметил руководитель отдела скорой медицинской помощи Первого Санкт-Петербургского государственного педуниверситета Вадим Теплов.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях большинство сотрудников скорой помощи города Облучье отказались прививаться от коронавируса и написали заявления на увольнение. Это восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад, остальные — уборщицы и водители, всего 26 человек.

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