Москва, , 10:21 — REGNUM Одним из самых распространённых способов банковского мошенничества в России в настоящее время является фишинг — рассылка СМС-сообщений с вредоносными ссылками. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артём Казанцев РИА Новости.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт объяснил, что при этом типе мошенничества злоумышленники отправляют на смартфон потенциальной жертвы СМС-сообщения от имени того или иного банка. В этих сообщениях содержатся ссылки, якобы ведущие на сайт финансовой организации.

При переходе по ссылке на устройство пользователя загружается вредоносное программное обеспечение. Далее этот вирус позволяет злоумышленникам получить данные, необходимые для кражи денег у банковских клиентов.

Казанцев напомнил, что приложения для смартфонов можно загружать только из доверенных источников. Также нужно остерегаться подозрительных ссылок в СМС-сообщениях и электронных письмах. Нельзя отправлять финансовую информацию через общественные Wi-Fi-сети и другие каналы, которые могут быть перехвачены злоумышленниками.

Ещё одним способом защиты от мошенничества является подключение двухфакторной аутентификации в банковском приложении. Например, можно подключить возможность входа по отпечатку пальца.

«Если банковские данные все же стали известны третьим лицам, то необходимо в срочном порядке связаться с банком для блокировки карты», — подытожил эксперт.