Ульяновск, , 10:05 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Ульяновской области стабилизировал, однако регион планирует для бизнеса в сфере услуг продление работы по QR-кодам еще на неделю и также на неделю планируется продлить ограничению для людей в возрасте 60+. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) с заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области.

Ульяновск. Здание правительства Ульяновской области Сергей Потреяев © ИА REGNUM

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«Ситуация за неделю несколько стабилизировалась, рост в целом прекратился за исключением группы 65+. Заболеваемость в регионе пока в 1,6 раз выше, чем в среднем по России. Самый высокий прирост отмечается в Сурском, Базарносызганском, Майнском, Мелекесском районах». — сообщил Куринный в Facebook.

Растёт количество тяжелых случаев заболевания в стационарах (начало ноября — 29%, сентябрь было только 7%). Резерв свободных коек около 340. Перегруз основных госпитальных баз (ЦГКБ и ЦКМСЧ) до 10%, привел данные депутат.

«Предлагается сохранить ограничение по массовым предприятиям, перевод невакцинированных сотрудников старше 60 лет на дистиционный режим, сферы услуг на работу с клиентами, имеющими QR-код, продление (перенос) каникул для школьников ещё на неделю. Расслабляться ещё рано», — отметил Куринный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор региона Алексей Русских заявил о том, что нерабочие дни в Ульяновской области могут быть продлены после 7 ноября.