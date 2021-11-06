Москва, , 10:03 — REGNUM Авторы некоммерческих анимационных работ могут претендовать на поддержку правительства Москвы при создании картин, которые будут представлены на национальных и международных конкурсах и фестивалях. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Процесс создания мультфильма © Наталья Мирзоян

Столичные анимационные студии могут подать заявки на получение грантов с 8 ноября до 10 декабря. Условием получения поддержки является дальнейшее участие анимационной картины в одном из 120 утверждённых национальных и международных мероприятий индустрии кино и анимации.

Максимальная сумма поддержки анимационной студии может составить 3 млн рублей. Всего на гранты выделено более 10 млн рублей.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что этот конкурс стал уже второй программой поддержки анимационных студий в этом году. В октябре были выделены гранты создателям коммерческой анимации.

Правительство Москвы учредило два новых гранта для поддержки малых и средних анимационных студий в мае 2021 года. Общая сумма новых мер поддержки составила 100 млн рублей.