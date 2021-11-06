Белгород, , 10:01 — REGNUM В Белгородской, Воронежской и Курской областях начался призыв новобранцев для прохождения военной службы в первой «казачьей» роте мотострелкового полка гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного на территории Белгородской области. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

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Отмечается, что уникальная «казачья» рота была создана в 2018 году благодаря подписанию соглашения между управлением Висленской мотострелковой дивизии ЗВО и атаманами областей Центрального Черноземья.

пресс-служба ЗВО «Первые военнослужащие набора 2021 года, прошедшие допризывную подготовку на базе казачьих общин в Воронежской, Белгородской, Курской областей, были направлены для прохождения военной службы в отдельную казачью роту мотострелкового полка ЗВО».

Помимо углублённого курса общевойсковой подготовки, военнослужащие также пройдут ознакомительный вводный курс по истории создания казачьих воинских формирований. Изучение тактики действий казачьих подразделений и их применения в военных конфликтах разных времён будет сочетаться практическими занятиями по выездке и владению холодным оружием.

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