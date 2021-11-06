Барнаул, 6 ноября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 6 ноября, начался снегопад. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, дорожная техника (на дежурство заступили 57 единицы) выехала для обработки дорог противогололедными материалами.

Снегопад

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Проезжую часть в настоящий момент посыпают двадцать коммунальных дорожных машин и пескоразбрасывателей. В ручном труде задействован 81 дорожный рабочий: они ведут посыпку тротуаров, пешезодных переходов, остановочных площадок песком. Сегодня в ночь дорожники начнут вывозить снег с дорог Барнаула на снегоотвалы.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Алтайского края, где сейчас по-зимнему холодно, обнадёжили грядущим потеплением: в ночь 6 ноября температура воздуха может опускаться до — 18 °C, зато днём будет от нуля до +5°C.

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