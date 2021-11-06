Женева, Швейцария, 6 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Российская Федерация ждёт от США, Великобритании и Австралии, которые объединились в военный альянс AUKUS, ответов на вопросы, которые касаются целей этого союза, а также разделяют озабоченность Китайской Народной Республики по этому поводу. Об этом заявил журналистам заместитель главы российской делегации в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, заместитель председателя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

Au.usembassy.gov AUKUS. Совместная онлайн-пресс-конференция лидеров США, Великобритании и Австралии

Напомним, что США, Великобритания и Австралия заключили военный союз, который фактически направлен на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом в рамках этого альянса планируется создать для Австралии атомный подводный флот.

Примечательно, что сперва Австралия планировала закупить неатомные подводные лодки у Франции и даже был подписан контракт на $56 млрд. Однако после заключения альянса AUKUS этот контракт был расторгнут и заключен новый — Австралия получит современные атомные подводные лодки, которые будут сделаны для неё в США и Великобритании. Производство будет развернуто также в самой Австралии.

Естественно, эти события не могли не вызвать острых вопросов у ведущих мировых держав, в частности, России и Китая. Австралия официально не является ядерной державой, но в рамках AUKUS получит самые современные военные ядерные технологии.

Российская сторона направила участникам альянса запросы для разъяснения. В частности, Москва хочет знать, как гипотетическая передача корабельного ядерного топлива с обогащением порядка 90% соотносится с требованиями нераспространения и обязательствами Австралии по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях.