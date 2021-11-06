Томск, , 09:46 — REGNUM На реках и озёрах в Томской области начался ледостав. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, этот период является одним из наиболее опасных для безопасности людей.

Лед Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Именно в это время возникает наибольший риск происшествий, обусловленный выходом людей и выездом техники на неокрепший лёд», — отметили в управлении.

Сотрудники ведомства в настоящее время контролируют изготовление и установку аншлагов о запрете автотранспорта и выхода людей на лёд. Владельцам маломерных судов рекомендовано произвести их кратковременную консервацию и поставить на зимнее хранение.