Лондон, , 09:41 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова беспорядки в Лондоне назвала «очередной правочеловеческой пасторалью». Комментарий к событиям в Великобритании она опубликовала в своём Telegram-канале.

Мария Захарова Mid.ru

Мария Захарова сопроводила комментарий видео, где запечатлён жёсткий разгон митингующих полицейскими Лондона.

«Обычно в таких случаях британские коллеги пишут посты следующего содержания: «Потрясены насилием, применённым сегодня против мирных протестующих и журналистов в России». На видео Британия», — отметила официальный представитель МИД России.

Мария Захарова выразила надежду, что «в Лондоне не будут стесняться и посвятят эту незатейливую агитку самим себе».

«Повод есть — на британских просторах разворачивается очередная правочеловеческая пастораль», — подытожила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в разных местах Лондона 5 ноября под руководством движения Anonymous прошёл Марш миллиона масок в знак протеста против ограничительных мер и ввода ковид-паспортов. В ходе патрулирования маршей за различные правонарушения лондонскими правоохранителями были задержаны как минимум 12 человек, пострадали восемь сотрудников полиции.

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