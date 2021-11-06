Усть-Коксинский район, Алтай, 6 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Спасатели в Республике Алтай ищут туриста из посёлка Краснообск Новосибирской области, пропавшего в ходе одиночного похода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, на маршрут мужчина вышел 1 ноября.

Михаил Пустовой Горный Алтай, гора Юбилейная

5 ноября он должен был завершить поход, однако с момента связи с ним не было. Турист был зарегистрирован в спасательной службе, он намеревался из посёлка Кучерла пройти к Аккемскому озеру по Аккемской тропе, после чего планировал вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе с заходом на Кучерлинское озеро.

«В период 02−03.11.2021 в районе прохождения маршрута отмечались неблагоприятные метеоявления в виде усиления ветра до 35 м/с, снегопад, понижение температуры до — 20 °С», — отметили в управлении.

Спасатели намерены задействовать в поисковой операции авиацию МЧС.