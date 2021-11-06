Кызыл, , 09:22 — REGNUM Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Туве решил не продлевать режим нерабочих дней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Таким образом, с 8 ноября в республике возобновят работу государственные и муниципальные органы власти, школы, вузы, детские сады, общественный транспорт, а также заведения торговли и общепита. Для последних введено ограничение по максимальной загрузке в 50%.

«Останутся все ограничения, введённые до объявления нерабочих дней. В их числе запрет на проведение любых массовых мероприятий, в том числе коллективных и семейных торжеств в помещениях любой формы собственности и под открытым небом», — добавили в правительстве.

Кроме того, сохраняется запрет на работу кафе и ресторанов после 11 часов вечера, за исключением продажи на вынос. Обязательный масочный режим сохраняется в общественных местах.

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