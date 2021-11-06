Улан-Удэ, , 09:15 — REGNUM В Бурятии смягчили требования пропускного режима в заведения общепита, непродовольственные магазины и торговые центры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, посещать их граждане смогут уже после получения первой прививки.

Улан-Удэ Владимир Бадмаев © ИА REGNUM

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«Данные предприятия можно посещать при наличии у посетителей QR-кода, содержащего сведения о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо справки о медицинском отводе с отрицательным ПЦР-тестом, а также со справкой о получении первого компонента вакцины против COVID-19», — уточнили в правительстве.

Кроме того, посетителям необходимо иметь при себе паспорт.

Добавим, что действие QR-кодов в республике продлили до 31 декабря. При этом банкетные залы и ночные клубы не откроются до 1 декабря.

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