Вашингтон, 6 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 33 броска в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» в городе Эдмонтоне (США). И всё же «нефтяники» одержали победу, сообщает ТАСС.

(сс) НХЛ

Счёт в матче между «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» завершился со счётом 6:5.

В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» шайбы забросили Филип Хитил, Кевин Руни, Крис Крайдер, Мика Зибанежад (две шайбы). В составе «Эдмонтон Ойлерз» отличились Зак Хайман, Ессе Пульюярви (две шайбы), Тайсон Барри, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

Отмечается, что «Нью-Йорк Рейнджерс» занимают второе место в таблице Столичного дивизиона, набрав 15 очков в 11 матчах, «Эдмонтон Ойлерз» пока занимает лидирующую позицию в Тихоокеанском дивизионе с 18 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский нападающий команды хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз»Александр Овечкинв матче против команды «Флорида Пантерз» забросил 740-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).