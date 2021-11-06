Нью-Дели, 6 ноября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Индии выросло на 10 929 за истекшие сутки. 6 ноября об этом сообщает NDTV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В сравнении с предыдущим днём число выявленных новых случаев снизилось на 14%. Умерли от последствий новой коронавирусной инфекции в Индии за последние 24 часа 392 человека.

Отмечается, что в ноябре в Индии начались снижаться темы распространения COVID-19. В предпоследнюю неделю октября в стране ежедневно выявляли свыше 14 тысяч новых случаев заражения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября Всемирная организация здравоохранения разрешила экстренное применение разработанной в Индии вакцины от COVID-19 Covaxin.