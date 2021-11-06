Барнаул, , 09:07 — REGNUM Нерабочая неделя, объявленная в России по 7 ноября, сказалось на темпах вакцинации в Алтайском крае. Всего на 5 ноября 2021 года, по данным оперштаба прививки от коронавируса получили 837 429 человек из более двух миллионов жителей региона. За сутки прирост вакцинированных составил 4971 человек.

Вакцина © Наталья Диева

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Из общего числа привитых 80 668 жителей региона получили первую прививку (это всего +2308 за сутки). Тогда как число полностью привитых граждан или или получивших однократно «Спутник Лайт», составляет уже 737 769 человек (+2392 за сутки). Также известно о 18 992 ревакцинированных (+271).

Как сообщало ИА REGNUM, сего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 039 213 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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